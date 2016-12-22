Чубайс назвал меру для сокращения отставания российской экономики

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что отставание России от развитых стран можно сократить путем увеличения расходов на здравоохранение и образование. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК.

«Совершенно очевидно, что в рамках сбалансированного бюджета эта задача нами решена — осмыслен существенный бюджетный маневр, который был бы сориентирован на то, чтобы увеличить объемы расходов на здравоохранение и образование», — рассказал Чубайс.

По его словам, это является «вкладом в человеческий капитал». «Такая возможность сейчас есть. Причем по-настоящему, всерьез, как это ни странно, это можно сделать без изменения существующей налоговой системы. А это такой соблазн очень коварный — изменить налоговую систему», — отметил глава «Роснано». По его словам, у такого решения есть риски. «Но тем не менее, в моем понимании, если говорить не про 30 лет, а говорить про год-два, вот такого масштаба шаг существенно усилил бы страну в ближайшие годы», — подчеркнул он.

По словам председателя правления «Роснано», плановые темпы роста экономики России в этом году составляют 2%. «Цифры, которые сегодня дают все основные аналитики по миру — 3,5-3,9%. Даже с этой точки зрения, это означает, что мы вдвое медленнее будем расти, чем мир», — отметил он.

Чубайс добавил, что сокращение отставания России от других стран стоит рассматривать в долгосрочном плане. ​«По-настоящему, всерьез переламывать тренды можно в диапазоне 20-30-50 лет», — уточнил он.

Ранее 17 января министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует получить допдоходы для бюджетного маневра за счет оптимизации налогов и повышения эффективности социальных трат.