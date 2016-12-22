Москва пообещала ответить на публикацию в Литве «списка Магнитского»

Россия ответит на публикацию в Литве «списка Магнитского», исходя из «принципа взаимности», заявили «РИА Новости» в департаменте информации и печати МИДа.

«Откровенно русофобские действия литовских законодателей и властей уже давно не удивляют. Литва, как известно, определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерии», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению МИДа, публикация «списка Магнитского» в Литве является «очередным подтверждением этого стремления Вильнюса любой ценой доказать свою враждебность в отношении России». «Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет, их в Литве сегодня предостаточно», — сказали в департаменте информации и печати.

В понедельник, 15 января, литовские власти опубликовали свой аналог «списка Магнитского». По мнению Вильнюса, включенные в него лица связаны с коррупционными преступлениями, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Всего в списке фигурируют 49 человек, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СКР Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, несколько российских судей и другие.

Сейм Литвы 16 ноября принял поправки в закон об иностранцах, который рассматривается как аналог «закона Магнитского». Согласно поправкам, МИД страны может запретить въезд в Литву на срок до пяти лет для лиц, которые в других странах совершили тяжкие или особо тяжкие преступления против человека, нарушали права и свободы других людей или были уличены в коррупции или отмывании денег. Также отказать могут тем иностранцам, которые включены в списки нежелательных лиц для въезда в страны ЕС. Кроме того, закон позволяет не уведомлять попадающих в «список нежелательных лиц» иностранцев, которые там значатся. Литовский аналог «закона Магнитского» вступил в силу с 1 января 2018 года.

Аналог «закона Магнитского» вслед за США также приняла Великобритания, Канада и Европейский союз.

