Правительство Чехии ушло в отставку

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил об отставке правительства. Об этом сообщает государственное телевидение Чехии. Бабиш заявил, что намерен передать соответствующий документ президенту страны Милошу Земану.

Накануне депутаты чешского парламента выразили недоверие правительству Бабиша.

Бабиш, победивший на парламентских выборах с большим отрывом от конкурентов, был назначен на пост главы правительства 6 декабря 2017 года.

В октябре Бабиш заявлял о желании более тесно сотрудничать с ЕС, в том числе по вопросам миграции. Одним из своих союзников он назвал нового канцлера Австрии Себастьяна Курца.