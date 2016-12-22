Земан назначил премьером Чехии миллиардера Бабиша

Президент Чехии Милош Земан назначил новым премьер-министром страны миллиардера Андрея Бабиша, лидера победившей на выборах партии ANO («Акция недовольных граждан»). Об этом сообщает Reuters.

Бабиш, предприниматель словацкого происхождения, оставшийся после распада Чехословакии в Чехии, с января 2014 по май 2017 года являлся министром финансов страны. Свою карьеру он начал еще в период коммунистического режима в стране в качестве сотрудника внешнеторговых организаций. В 1980 году он вступил в Коммунистическую партию. После распада Чехословакии он занялся предпринимательской деятельностью, основав холдинг Agrofert, работающий в сфере агробизнеса, производства удобрений и медиа. По данным Forbes, состояние Бабиша оценивается в $4,1 млрд.

Партия ANO была основана Бабишем в 2011 году. Программа партии основана на борьбе с коррупцией в стране и снижении налогов для предпринимателей и носит центристский характер. На выборах 2017 года партия завоевала более 29% голосов, заняв первое место и получив 78 из 200 мест в нижней палате парламента.

В то же время ANO пока не удалось заручиться поддержкой других партий по вопросу формирования правительства. Бабиш уже заявлял, что намерен сформировать «правительство меньшинства», после чего вступить в переговоры с парламентскими партиями о поддержке его работы.