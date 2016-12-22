Комитет защиты журналистов призвал отказаться от закона о СМИ-иноагентах

Международный комитет по защите журналистов (CPJ) призвал российские власти отказаться от принятия закона о СМИ-иноагентах. Об этом говорится на сайте организации.

Исполнительный директор комитета Роберт Махоуни заявил, что вешать ярлыки иноагентов на тех, кто распространяет независимую или критическую информацию, недопустимо.

«Призываем российские власти отказаться от предложенного закона о СМИ-иноагентах и прекратить систематическое воспрепятствование свободному распространению информации», — заявил Махоуни.

16 января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал принятие в первом чтении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих наказание за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Штраф для граждан, согласно этому проекту, составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических — 500 тыс. руб. При повторном нарушении предлагается установить усиленные санкции: для граждан — 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб., для юридических лиц — 1 млн руб.

12 января депутаты одобрили в первом чтении поправки, которые обязывают СМИ, признанные иноагентами, и всех, кто перепечатывает их материалы (другие издания и пользователей соцсетей), соответствующим образом их маркировать. Роскомнадзор получает право блокировать публикации с нарушениями.

Закон о СМИ-иноагентах подписан президентом России Владимиром Путиным в конце ноября. Главным критерием для получения статуса иноагента является иностранное финансирование — от государственных структур других стран, международных организаций или отдельных граждан. СМИ, признанные иноагентами, должны раз в полгода публиковать отчеты о своей деятельности в интернете или в российских средствах массовой информации.