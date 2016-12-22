Домработница украла у москвички ювелирные изделия на 1,6 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали женщину, которая совершила кражу ювелирных украшений на сумму 1,6 млн руб. из квартиры в районе Хамовники. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В ведомстве рассказали, что 16 января в полицию обратилась местная жительница. По словам женщины, ее домработница совершила кражу ювелирных изделий, принадлежавших заявительнице.

«Материальный ущерб составил около 1,6 млн руб., в настоящий момент женщина задержана и изобличена в совершении указанного преступления», — сообщили РБК в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России (кража).

В ноябре 2017 года неизвестные обокрали одну из квартир в Москве. Преступники украли деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 11 млн руб.