В Москве из банковской ячейки у пенсионера украли валюту на 22 млн руб.

Неизвестный в Москве похитил из банковской ячейки валюту почти на 23 млн руб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ячейка была арендована 78-летним пенсионером

Фото: Павел Лосевский / Lori

В полицию в Москве обратился пенсионер, который заявил, что из ячейки в банке по адресу ул. Кедрова, 5А пропали $400 тыс. (22,8​ млн руб.), сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по столице.

«10 января в 14:10 в полицию обратился пенсионер 1940 года рождения, который сообщил о краже», — сказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, личность преступника устанавливается. Максимальная санкция ст. 158 УК РФ (кража) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

​По данным МВД, деньги были похищены в период с 24 августа 2017 года по 10 января 2018 года, пишет «Интерфакс».

О какой именно кредитной организации идет речь, не уточняется. По указанному адресу расположен банк «Славия». РБК направил в «Славию» запрос.

Аналогичный случай с пропажей денег из банковской ячейки «Славии» на улице Кедрова произошел в ноябре 2017 года. Директор коммерческой компании ООО «Астория» Ирина Романовская обратилась в полицию и сообщила о пропаже €400 тыс., сообщал источник РБК в ГУ МВД по столице.

В пресс-службе ЮниКредитБанка в ноябре прошлого года заявили, что в последнее время случаи краж из ячеек в российских банках участились. Начальник управления развития депозитных продуктов Бинбанка Дмитрий Амиров предположил тогда, что «подобные случаи связаны с недостаточным уровнем контроля доступа к банковским ячейкам на стороне банков».

По словам экспертов, банки не отвечают за содержимое ячеек. «Банк предоставляет услугу по сохранности доступа в ячейку, и все. Соответственно, что находится в этой ячейке — это личная ответственность того, кто в нее что-то помещает», — пояснял тогда в разговоре с РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. Он отмечал, что никакого акта с кредитным организациями не составляется, из-за чего требовать компенсации от банков в случае хищения невозможно. Корчаго подчеркнул, что банк лишь предоставляет ячейку.

Адвокат коллегии «Железников и партнеры» Вячеслав Голенев в свою очередь считает, что «с точки зрения физической безопасности денег, ценностей, документов в ячейке сохранность высокая». При этом он предупредил, что сохранность не может быть абсолютной.

​Гражданский кодекс (ст. 922) предусматривает два вида хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе: с предоставлением сейфа и с использованием сейфа. Партнер адвокатского бюро «​Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов пояснил, что вариант с использованием сейфа позволяет установить исчезновение ценностей в ячейке и привлечь банк к ответственности, однако заключение таких договоров банки редко используют. Тариф кредитной организации за такую услугу гораздо выше тарифа по аренде.​

Чаще всего банки предлагают вариант с предоставлением сейфа. Клиент в таком случае получает полную конфиденциальность, а в обмен на это банк не несет ответственности, рассказала юрист судебно-аналитического отдела HEADS Consulting Александра Елизарова.