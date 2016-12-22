В Москве обокрали квартиру женщины на 11,5 млн руб.

В Москве неизвестные обокрали одну из квартир на общую сумму в размере 11 млн 450 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по столице.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по столице, с заявлением о краже в полицию обратилась женщина 1978 года рождения.

Сообщение о краже в квартире по адресу: Трехгорный Вал, дом 12, поступило 15 ноября, рассказали РБК в ведомстве. «Установлено, что неизвестные проникли через окно в квартиру и совершили кражу денежных средств и ювелирных изделий. Ущерб составил 11 млн 450 тыс. руб. со слов заявителя», — отметили в МВД. После случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее, 17 ноября, неизвестные похитили из квартиры неработающей жительницы столицы ювелирные украшения на общую сумму в 11 млн руб. Источник РБК рассказал, что неизвестные проникли в квартиру, которая расположена в доме в Малом Кисловском переулке. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.