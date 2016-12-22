В Хьюстоне из-за ледяного дождя отменили более тысячи рейсов

На Хьюстон, штат Техас, обрушился антициклон, который принес сильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, сообщает CNN.

В результате непогоды в городе произошло 278 дорожно-транспортных происшествий. По данным телеканала, известно о гибели замерзшего бездомного.

Как сообщает телеканал ABC, из-за неблагоприятных погодных условий в двух аэропорта Хьюстона отменены более тысячи рейсов. Так, в международном аэропорту Интерконтинентал имени Джорджа Буша отменили почти 800 рейсов, что составило почти две трети всех рейсов, запланированных на вторник. Еще 121 рейс был отложен более чем на 15 минут. В аэропорту имени Уильяма Хобби были отменены около 200 рейсов.

По словам сотрудника департамента авиаперевозок Хьюстона Билла Бегли, около 180 пассажиров получили еду и туалетные принадлежности. Помимо этого им были предоставлены спальные места.​

Телеканал The Weather Channel сообщает, что на юго-восток США обрушился шторм «Инга». Непогодой охватило штаты Алабама, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Джорджия, Техас, Южная и Северная Каролина, а также Кентукки и Пенсильвания. В некоторых из них объявлены режимы чрезвычайного положения.

В конце 2017 года на востоке США температура опустилась до минус 12 градусов, что в Национальной метеорологической службе сочли «ужасным холодом». В частности, понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал горожан не выходить на улицу из-за холода в минус 8 градусов.