В США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад

Температура на востоке Соединенных Штатов опустилась до минус 12 градусов, что в Национальной метеорологической службе сочли «ужасным холодом». Из-за холодов замерз Ниагарский водопад

Фото: Zou Zheng / Global Look Press

Холодная погода в новогоднюю ночь прогнозируется в большей части Соединенных Штатов к востоку от Скалистых гор, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США. Рекордные низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе.

В Нью-Йорке, как ожидается, похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

«Ужасный холод ожидается в большей части восточных и центральных штатов. Если планируете отдых на улице, пожалуйста, оденьте несколько слоев одежды», — говорится в сообщении службы в Twitter.

Понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, находящегося в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

«Пробирающий до костей холод умудрился частично заморозить гигантский Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, сверкающий рай», — пишет CNN. В прошлый раз Ниагарский водопад почти полностью замерз в 2014 году.

В преддверии Нового года, 28 декабря, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал горожан не выходить на улицу из-за установившихся холодов. В тот день температура в городе опустилась до минус ​8 градусов. «Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности узнайте, как чувствуют себя ваши соседи и заведите домашних питомцев внутрь дома», — написал он.