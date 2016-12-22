Мэр Нью-Йорка призвал горожан не выходить на улицу из-за холода в -8

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в своем Twitter опубликовал предупреждение для горожан, призвав их не выходить на улицу из-за установившихся холодов. Согласно данным национальной метеорологической службы в США, температура в Нью-Йорке 28 декабря составляет -8 градусов.
«Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности, узнайте, как чувствуют себя ваши соседи и заведите домашних питомцев внутрь дома», — написал он.
Накануне отделение национальной метеорологической службы в Нью-Йорке также выпустило предупреждение об установлении в городе холодной погоды на протяжении новогодних праздников. В сообщении отмечается, что средняя температура в ближайшие 7 дней составит 19 градусов по Фаренгейту (-7,2 по Цельсию). «Арктический холод установится на новогодних выходных», — говорится в предупреждении. Служба также опубликовала список рекомендаций для жителей города. В них, в частности, также рекомендуется сократить пребывание на улице и одеваться в несколько слоев одежды.
В службе подчеркнули, что нормальная средняя температура для этого периода года в Нью-Йорке составляет 29 градусов по Фаренгейту (-1 градус по Цельсию).
В Нью-Йорке, находящемся на побережье, низкие температуры переносятся хуже, чем в областях с более сухим климатом. Так, сервис Accuweather указывает, что температура -6, которая, по данным сервиса, должна установиться в Нью-Йорке днем 28 декабря, из-за высокой влажности и ветра ощущается как -17.