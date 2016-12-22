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Во Франции объяснили ситуацию с требованием к России вернуть царский долг
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Во Франции объяснили ситуацию с требованием к России вернуть царский долг
Политика, 06:58
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Во Франции объяснили ситуацию с требованием к России вернуть царский долг

Власти Франции не могут требовать от России вернуть царские долги, которые были списаны декретом советского лидера Владимира Ленина в 1918 году. Споры относительно этих займов между Парижем и Москвой были улажены договором, подписанным сторонами в мае 1997 года, пояснили «РИА Новости» во французском министерстве экономики, добавив однако, что также власти республики не имеют полномочий запретить гражданам страны выдвигать подобные требования.

О том, что около 400 тыс. французов потребовали от Москвы возмещения ущерба ранее, 15 января, сообщила радиостанция Radio France Internationale (RFI). С соответствующим запросом граждане Франции, по ее данным, обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов. Погашения долгов, как уточняла RFI, требовали потомки держателей государственных облигаций российских железнодорожных компаний, которые с 1867 года в течение 30 лет инвестировали более 15 млрд франков, что эквивалентно €53 млрд. Всего было выпущено 28 млн ценных бумаг.

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«Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу «русских займов» были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами», — заявили, комментируя это, во французском министерстве экономики. В соответствии с двусторонним соглашением Москва, как напомнили в ведомстве, «выплатила Парижу $400 млн».

«Перепись, произведенная министерством финансов, позволила установить, что 315219 держателей займов имели в своем владении около 9 млн ценных бумаг», — добавили также в министерстве, заметив, что выплаты эти держатели получили. На данный момент, как считают в Министерстве экономики Франции «межгосударственные споры по этому вопросу устранены».

Относительно французов, выдвинувших накануне требования к России, в ведомстве заявили, что «государство в связи с заключенным [с Москвой] соглашением не связано никакими обязательствами с этими людьми». Полномочий запретить гражданам выдвигать подобные требования власти Франции не имеют, добавили в министерстве.​

Это была уже не первая попытка французов добиться погашения царских долгов. До этого, в 2013 году, 20minutes сообщало, что держатели российских бумаг обращались в суд.

Теги: Франция , Внешний долг России
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