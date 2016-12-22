Французы вновь потребовали от России погасить царские долги

Около 400 тыс. граждан Франции потребовали от России вернуть долги, которые были списаны декретом Владимира Ленина в 1918 году. Об этом сообщает Radio France Internationale (RFI).

С соответствующим запросом французы обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов. Возмещения ущерба требуют потомки держателей государственных облигаций российских железнодорожных компаний, которые с 1867 года в течение 30 лет инвестировали более 15 млрд франков, что эквивалентно €53 млрд. Всего было выпущено 28 млн ценных бумаг.

Президент ассоциации Эрик Санитас утверждает, что Россия должна заплатить, поскольку не объявляла себя банкротом, а госдолг не имеет срока давности.

Как пишет RFI, в 1997 году Москва заключила с Парижем соглашение, согласно которому российская сторона выплатила в счет закрытия царского долга €330 млн.

Это не первая попытка французов добиться погашения царских долгов. В 2013 году сообщалось, что держатели российских бумаг обратились в суд.