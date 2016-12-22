Командиров двух эсминцев ВМС США обвинили в непреднамеренном убийстве

Военный суд США предъявил капитанам эсминцев USS Fitzgerald и USS John S. McCain, которые в 2017 году попадали в аварии с другими судами, предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Это следует из сообщения пресс-службы ВМС США.

Согласно распоряжению заместителя командующего морскими операциями адмирала Уильяма Морана о пересмотре дел командиров этих кораблей, военный суд, после рассмотрения их дел, выдвинул обвинения против капитана USS Fitzgerald, двум лейтенантам и одному младшему лейтенанту в халатности, опасном управлении кораблем и непреднамеренном убийстве. Капитану USS John S. McCain предъявлены такие же обвинения.

Также административные обвинения были выдвинуты в отношении восьми членов экипажей обоих кораблей.

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald в июне 2017 года столкнулся с филиппинским контейнеровозом в Японии. Эсминец ВМС США USS John S. McCain в августе того же года врезался в нигерийский танкер в Малаккском проливе. В результате в двух авариях погибли 17 американских моряков. В ноябре командование ВМС США выпустило предварительный доклад по происшествиям, согласно которому причиной столкновений стали ошибки со стороны стоявших на вахте.





