Эсминец США столкнулся с буксиром у берегов Японии

Эсминец США USS Benfold (Фото: Stringer / Reuters)

Эсминец США USS Benfold столкнулся с японским буксиром у берегов Японии. Об этом говорится в сообщении на сайте Седьмого флота ВМС США.

Инцидент произошел 18 ноября у берегов восточной провинции Канагава. Американский эсминец участвовал в учениях, во время которых в него врезался буксир. Уточняется, что столкновение произошло из-за того, что буксир потерял управление.

В результате инцидента никто не пострадал, USS Benfold отделался «царапинами на боку» корпуса корабля. Эсминец продолжил проведений учений, а японское судно отбуксировали в порт Йокосука. В Седьмом флоте пообещали расследовать этот инцидент.

Американские эсминцы уже не первый раз сталкиваются с гражданскими судами у берегов Японии. В июне 2017 года эсминец США USS Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Cristal, ходящим под флагом Филиппин.

В августе эсминец USS John S. McCain врезался в нефтяной танкер Alnic MC, следовавший под флагом Нигерии. После этого Пентагон уволил командующего Седьмым флотом вице-адмирала Джозефа Окойна в связи с «потерей уверенности в его способностях» выполнять свои обязанности. Всего в результате двух столкновения погибли 17 американских моряков.

Командование ВМС США в ноябре выпустило доклад, в котором указало, что причинами столкновений стали «многочисленные ошибки со стороны стоявших на вахте». «Нам нужно работать лучше», — подчеркнул начальник военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон.

Эсминец USS Benfold был спущен на воду в ноябре 1994 года и введен в эксплуатацию в марте 1996 года. Длина корабля — 153 м., ширина — 20 м., максимальная скорость — 32 узла. Экипаж эсминца составляет 337 человек. На вооружении эсминца находится тактическое ударное вооружение, включая крылатые ракеты «Томагавк», а также артиллерия и зенитная артиллерия.