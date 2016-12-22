Синоптики объявили в Москве и области «желтый» уровень опасности

Погода в Москве, Московской области и большинстве регионов Центральной России потенциально опасна, следует из данных с сайта Росгидрометцентра.

Соответствующий «желтый» уровень интенсивности опасных явлений распространяется на Москву и Московскую область, Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Брянскую, Орловскую, Курскую, Калужскую, Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Рязанскую, Тульскую, Рязанскую, Ивановскую и Костромскую области. В Ярославской, Тамбовской и Владимирской областях признаков потенциально опасной метеорологической ситуации нет.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.16 января пообещал москвичам сильное ощущение мороза на 19 января — Крещение — из-за сильного ветра и высокой влажности. Температура к этому дню, по его словам, опустится до отметки минус 7-9 градусов. Такая температура, по его словам, на 2-3 градуса выше климатической нормы.





