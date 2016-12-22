Вильфанд пообещал москвичам сильное ощущение мороза на Крещение

Температура воздуха в Москва на Крещение будет выше нормы, но из-за ветра и влажности горожанам будет казаться, что на улице холодно. Об этом РБК рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 19 января в столице будет минус 7–9 градусов. Это на 2–3 градуса выше климатической нормы. «Но ощущаться морозы будут сильнее из-за сильного ветра и влажности», — добавил глава Гидрометцентра.

17 января в столице ожидается небольшой снег и порывистый ветер, температура по области опустится до минус 13 градусов. 18 января осадки усилятся, в ночь на 19 января начнется метель, температура по области будет достигать минус 12 градусов.

В следующие дни температура в Москве повысится до минус 2–7 градусов.

В некоторые регионах на Крещение ожидаются сильные холода: в Якутии температура опустится ниже минус 50 градусов, в Томской области — ниже минус 40 градусов.