В Омске взрыв газа повредил несущую стену жилого дома

В одном из пятиэтажных жилых домов в Омске произошел взрыв бытового газа, спровоцировавший пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

В 17:20 в Омске на улице 5-я Кордная, дом 9, произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире пятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием на площади 50 кв. м. По предварительным данным МЧС, имеются пострадавшие и сейчас идет тушение пожара. «На месте происшествия работают 125 человек и свыше 30 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств. Проведена эвакуация 20 жильцов дома», — сообщила пресс-служба.

Есть пострадавшие.

«Шесть человек пострадали, в том числе четыре ребенка. У них ожоги первой-второй степени тяжести. В причинах пока разбираемся», — рассказал РБК начальник Главного управления информационной политики правительства Омской области Станислав Сумароков.

На видео, опубликованном во «ВКонтакте» «ЧП Омск», видно, как горят квартиры на третьем и четвертом этажах. Очевидцы сообщают, что треснула несущая стена дома.

Видео: ЧП Омск / YouTube

По информации на сайте регионального управления МЧС, пожар локализован.

В конце декабря в Омске при взрыве газа обрушилась перегородка стены в квартире дома, один человек пострадал. Из здания были эвакуированы 75 человек.