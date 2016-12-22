В Омске возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Омске. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.
В СКР уточнили число пострадавших в результате взрыва и возникшего после него пожара. По данным следователей, в инциденте пострадали четыре ребенка и четверо взрослых. Пострадавшие госпитализированы с ожогами. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Взрыв газа произошел в в квартире пятиэтажного жилого дома в Омске вечером 12 января. После этого в доме возник пожар. Квартиры загорелись на третьем и четвертом этаже. Кроме того, при взрыве оказалась повреждена несущая стена дома, жители были эвакуированы.