Избитый в Краснодаре эколог получил государственную защиту

Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха, который был избит в Краснодаре в декабре 2017 года, получил государственную защиту. Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

​«Следователь удовлетворил наше ходатайство», — сказал он.

Рудомаха в разговоре с РБК отметил, что после избиения плохо себя чувствует. «Самочувствие так себе: постоянно голова болит и продолжаю лечиться», — сказал он.

Андрея Рудомаху и других активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу» избили в Краснодаре 29 декабря прошлого года. Трое неизвестных напали на них около дома одного из экологов. Злоумышленники в балаклавах «распылили перцовый газ в двух наших товарищей, а Рудомаху жестоко избили», рассказал тогда заместитель координатора «Эковахты» Дмитрий Шевченко. В результате нападения Рудомаха получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Шевченко отмечал, что нападавшие похитили из автомобиля, в котором ехали активисты, рюкзаки с аппаратурой и документами.

После нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» — российская некоммерческая организация, которая занимается охраной окружающей среды региона с 1997 года, говорится на официальной странице организации в Facebook.

В апреле прошлого года сотрудники «Эковахты» рассказали об обысках в офисе организации. В сентябре 2016 года Министерство юстиций объявило о включении «Экологической вахты по Северному Кавказу» в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иноагента. В ведомстве пришли к выводу, что организация занимается политической деятельностью и получает финансирование от американского фонда National Endowment for Democracy.