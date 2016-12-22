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РЖД раскрыли детали услуги по платной перевозке детей в поездах
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РЖД раскрыли детали услуги по платной перевозке детей в поездах
Общество, 16 янв, 21:18
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РЖД раскрыли детали услуги по платной перевозке детей в поездах

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД, которая занимается перевозкой в поездах дальнего следования) раскрыла детали поездок несовершеннолетних в поездах по услуге «сопровождение ребенка в пути». Соответствующее сообщение поступило в РБК.

«Предполагается, что по прибытии на станцию назначения ребенок будет передаваться доверенному лицу. Таким образом, родители смогут быть спокойны, отправляя своих детей в путешествие, например, в гости к бабушкам и дедушкам, зная, что в пути следования их ребенок будет под контролем», — отметили в ФПК.

В настоящий момент возможность оказания услуги и все детали прорабатываются.

«Готовится регламент, где будет учтен подобный опыт других перевозчиков», — отмечается в сообщении. В ФПК добавили, что для детей, которые будут «под присмотром» поездной бригады, планируется отвести определенные места в вагоне. В компании отметили, что разрабатываемая услуга будет дополнительной, ее стоимость не будет включена в билет. Услуга может быть реализована уже в текущем году.

О введении новой услуги «сопровождение ребенка в пути» ранее сообщил глава ФПК Петр Иванов. Он отмечал, что компания в настоящее время изучает опыт других перевозчиков.

Согласно законодательству, дети старше десяти лет могут ездить в поездах без сопровождения. Как отмечал в разговоре с РБК адвокат Павел Астахов, многие родители не рискуют отпускать своих детей одних. После заключения договора на перевозку ребенка ответственность за его безопасность, здоровье и жизнь будет лежать на исполнителе, «то есть на уполномоченном представителе транспортной компании — проводнике, который будет сопровождать ребенка во время всего пути следования», отмечал Астахов.

По его мнению, в этом случае возрастает вероятность ЧП. На авиарейсах существует услуга перевозки ребенка с сопровождением, однако между самолетом и поездом «есть большая разница». «Во время авиарейса ребенок не может сойти на станции и потеряться. Как проводники в поездах будут следить за перемещением вверенных им подростков, это вопрос», — сказал адвокат.

Ранее глава ФПК сообщал, что железнодорожники готовятся к принятию закона о создании черного списка пассажиров, которым будут отказывать в перевозке.

Теги: дети , РЖД , Поезд
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