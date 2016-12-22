В РЖД решили позволить детям самостоятельно ездить в поездах

Федеральная пассажирская компания, дочернее предприятие РЖД, вводит новую услугу «сопровождение ребенка в пути». Дети старше 10 лет смогут самостоятельно ездить на поездах дальнего следования, но под присмотром проводников

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дети старше десяти лет смогут ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих, за ними будут присматривать проводники. Об этом заявил глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов в интервью «Российской газете».

По словам главы ФПК, компания готовится начать предоставление услуги «сопровождения ребенка в пути». «По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу», — отметил он. Услуга будет платной, ее планируют ввести в 2018 году, сейчас ФПК «изучает опыт других перевозчиков по сопровождению».

В настоящий момент детям запрещено самостоятельно ездить в поездах; исключение составляют организованные группы, которые отправляются на отдых или соревнования.

Накануне Иванов сообщил, что железнодорожники готовятся к принятию закона о создании черного списка пассажиров, которым будут отказывать в перевозке. Глава ФПК подчеркнул, что компания ведет собственный черный список и заранее предупреждает проводников об «опасных» пассажирах. «Мои сотрудники знают, что эти люди поедут, они могут пригласить сотрудников полиции сопровождать поезд», — сказал он.

В России в середине ноября приняли закон, согласно которому авиакомпании получили право не продавать билеты пассажирам, ранее внесенным в черные списки за дебоширство на борту самолета или создание угрозы безопасности воздушного судна.

В конце ноября президент Владимир Путин посетил депо на станции Москва-Киевская, где, отвечая на вопрос о введении аналогичного порядка на железнодорожном транспорте, отметил, что «нужно убирать хамство» из поездов. При этом он добавил, что введение подобных норм в поездах «сложнее, потому что есть много таких территорий, где другого вида транспорта просто нет». По словам президента, слишком «жестко» лишать граждан права пользоваться железнодорожным транспортом за «мелкие административные правонарушения».