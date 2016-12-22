Железнодорожники начали готовить закон о черных списках пассажиров

По словам главы Федеральной пассажирской компании, собственный черный список железнодорожниками уже создан

Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

Железнодорожники уже начали подготовку к принятию закона о создании черного списка пассажиров, которым можно будет отказывать в перевозке, рассказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» «Российских железных дорог») Петр Иванов.

«Законодательные инициативы на эту тему готовятся», — сказал Иванов (цитата по ТАСС).

В ноябре 2017 года в России был принят закон, в соответствии с которым авиакомпании получили право отказывать в покупке билетов на свои рейсы пассажирам, внесенным ранее в черные списки за хулиганство на борту самолета или создание угрозы безопасности лайнера, а также невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

В конце ноября президенту России Владимиру Путину, посетившему депо на станции Москва-Киевская, был задан вопрос о введении аналогичного порядка на железнодорожном транспорте. Путин тогда признал, что их «хамство» из поездов «нужно убирать», однако призвал подходить к этому вопрос осторожно.

«Все возможно, — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности создания черного списка пассажиров поездов. — Но на железнодорожном транспорте это сложнее, потому что, сами знаете, есть много таких территорий, где другого вида транспорта просто нет. Наверное, тоже надо подумать, но совсем уж лишать людей за мелкие административные правонарушения пользоваться железнодорожным транспортом, наверное, слишком жестко, но посмотреть реально на то, что происходит в жизни, конечно, нужно».

По словам Иванова, собственный черный список пассажиров, замеченных ранее в нарушениях порядка, ФПК уже ведет, хотя пока и не может закрыть дебоширам доступ в вагоны.

«Мы предупреждаем своих проводников, что у вас едет опасный пассажир. Если он есть в списке, проводник знает, что надо более внимательно относиться к этому пассажиру. Мои сотрудники знают, что эти люди поедут, они могут пригласить сотрудников полиции сопровождать поезд», — пояснил глава ФПК.

В 2016 году глава «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил Путину о необходимости иметь на борту самолетов «средства сдерживания» дебоширов, в частности пластиковые наручники и ремни. Президент идею об ужесточении ответственности для пассажиров, устраивающих дебоши на борту самолетов, поддержал.