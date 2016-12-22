В Косово обещали награду за данные об убийстве сербского политика

Полиция Косово собирает и анализирует информацию, связанную с убийством главы движения косовских сербов «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича и просит граждан, располагающих информацией о преступлении, сообщить ее в правоохранительные органы, говорится в сообщении на сайте полиции.
Тому, чья информация поможет раскрыть убийство, полиция пообещала выплатить вознаграждение в размере €10 тыс.
Полиция гарантируют анонимность при обращении на контактные номера телефонов, отмечается в сообщении.
Иванович работал с 2008 по 2012 год госсекретарем по делам Косово в сербском правительстве, в 2014 году ему предъявили обвинения в военных преступлениях против косовских албанцев. В январе 2016 года его признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы. Иванович подал апелляцию, обжаловал приговор, в феврале 2017 года апелляционный суд Приштины отменил решение суда и постановил рассмотреть его заново.
Ивановича убили утром 16 января на севере города Косовска-Митровица. Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее терактом. Он также призвал косовских сербов сохранять спокойствие.Убийство осудили в Министерстве иностранных дел России. В дипломатическом ведомстве констатировали «разрастание атмосферы террора» в регионе.