Президент Сербии назвал терактом убийство политика Ивановича в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что убийство лидера движения «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича, которое произошло на севере Косово, является террористическим актом. Слова сербского президента приводит газета «Вечерние новости».

В ходе пресс-конференции Вучич выразил соболезнования семье Ивановича от имени сербского правительства, а также подчеркнул, что власти Сербии «найдут убийцу или убийц» политика. Кроме того, президент призвал сербский народ, проживающий в Косово, сохранять спокойствие.

По данным издания, власти Сербии направили письмо в миссию Организации Объединенных Наций (ООН) в Косово и в специальную миссию Евросоюза, в которой попросили позволить Белграду принять участие в расследовании этого преступления.

Ранее Srbija Danas сообщило, что в городе Косовска-Митровица был убит один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович. По данным агентства, проезжавший на машине мимо входа в один из офисов движения «Свобода, демократия, правда» неизвестный выпустил в Ивановича четыре пули. Политик был доставлен в реанимацию, однако спасти его не удалось.