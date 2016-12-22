МИД России осудил убийство политика Ивановича в Косово

Москва осудила убийство сербского политика Оливера Ивановича и рассчитывает на доскональное расследование случившегося и наказание виновных. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе», — считают в МИДе. «Призываем все международные присутствия в Косово в соответствии с имеющимися мандатами предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае», — говорится в сообщении.

Ивановича застрелили в городе Косовска-Митровица у входа в офис возглавляемого им движения «Свобода, демократия, правда». Машину, из которой велся огонь, позже нашли сожженной.

Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича терактом.

Иванович — уроженец Косово. С 1999 года возглавлял Национальный совет сербов Северного Косово и Метохии, позднее стал статс-секретарем сербского Министерства по делам Косово и Метохии. В январе 2014 года был арестован в связи с обвинениями в совершении им военных преступлений в годы косовской войны (1999–2000). Его признали виновным и в январе 2016 года приговорили к девяти годам тюрьмы. Однако в апелляционной инстанции приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.