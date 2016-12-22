На севере Косово убит лидер движения местных сербов

Неизвестный выпустил в лидера движения «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича четыре пули

Оливер Иванович (Фото: Visar Kryeziu / AP)

Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович, возглавляющий действующее на севере Косово движение «Свобода, демократия, правда», убит в городе Косовска-Митровица, сообщает агентство Srbija Danas.

По его данным, нападение на политика было совершено у входа в один из офисов движения. Неизвестный пока убийца, сидевший в проезжавшей мимо машине, выпустил в Ивановича четыре пули, тот был доставлен в реанимационное отделение городского клинической центра, однако спасти жизнь политика врачам не удалось.

Позднее автомобиль, из которого велась стрельба, был найден сожженным в населенном преимущественно сербами косовском городе Звечан.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель потребовал от властей расследовать убийство Ивановича. «Это преступление не должно остаться безнаказанным», — заявил Шешель, оправданный в 2016 году Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время вооруженных конфликтов на Балканах в 1991–1993 годах.

Оливер Иванович — уроженец Косово, в 1999 году возглавил Национальный совет сербов Северного Косово и Метохии, позднее стал статс-секретарем сербского Министерства по делам Косово и Метохии. В январе 2014 года Иванович был арестован в связи с обвинениями в совершении им военных преступлений в годы косовской войны в 1999–2000 годах, признан виновным и в январе 2017 года приговорен к девяти годам лишения свободы. Однако в апелляционной инстанции приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.