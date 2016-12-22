«Курганхиммаш» прокомментировал сбор подписей в поддержку Путина

Информация СМИ о том, что руководство ООО «Курганхиммаш» собирает в рабочее время подписи сотрудников в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина не соответствует действительности. Об этом заявила РБК Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора завода по правовым вопросам.

«Руководство ООО «Курганхиммаш» заявляет об отсутствии фактов проведения санкционированных мероприятий по сбору подписей в поддержку каких-либо кандидатов в президенты России», — уточнила она.

Речь идет о публикации «Коммерсанта» от 15 января. Собеседник издания заявил, что на «Курганмашзаводе» и заводе «Курганхиммаш» в рабочие часы собирают подписи за Владимира Путина. Представители КПРФ в Курганской области пожаловались на это в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). «Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов», — говорится в жалобе.

Позже избирательный штаб Путина в Курганской области аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, которые были собраны на двух заводах. Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов заявил, что руководство предприятий грубо нарушило закон и не уведомило о сборе подписей власти Курганской области. ​Он добавил, что забракованы около 200 подписей, которые были собраны в поддержку Путина на нескольких курганских предприятиях.

Для выдвижения в президенты Владимиру Путину нужно предоставить в ЦИК не менее 300 тыс. подписей. По данным на 16 января в поддержку действующего президента набрано ​1 млн 1453 подписи. В ЦИК будет отправлено 315 тыс. подписей из общего числа. Не вошедшие в этот список останутся в штабе для возможного формирования потенциальной базы сторонников политика.

Выборы президента России пройдут 18 марта.