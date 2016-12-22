В штабе Путина отчитались о сборе более 1 млн подписей в его поддержку

С начала предвыборной кампании штабу Владимира Путина удалось собрать ​1 млн 1453 подписи за его выдвижение в президенты. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

В ЦИК, в соответствии с законодательством, штаб кандидата может сдать не более 315 тыс. подписей. При этом сбор подписей еще продолжается, сказал Кондрашов. Дата окончания сбора подписей еще не определена, поскольку число желающих поставить подпись в поддержку действующего президента «очень велико», отметил он.

Кондрашов подтвердил, что в ЦИК будет отправлено 315 тыс. подписей из общего числа. Те подписи, которые не войдут в этот лимит, определенный законом, останутся в штабе для возможного формирования потенциальной базы сторонников Путина.

«Единая Россия» 14 января сообщила, что за один день в поддержку выдвижения действующего президента было собрано 200 тыс. подписей. Таким образом, к понедельнику в штабе Путина было собрано уже 700 тыс. подписей. «Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен», — прокомментировал эту ситуацию секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Накануне стало известно, что часть подписей, собранных за Путина в Курганской области, аннулированы из-за допущенных нарушений. Их сбором занимались администрации предприятий Курганмашзавод и «Курганхиммаш». Подписи сотрудников предприятий собирались администрациями централизованно в рабочее время.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Для участия в выборах партийным кандидатам нужно собрать 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам — 300 тыс.