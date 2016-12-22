В штабе Путина ответили на сообщения о нарушениях при сборе подписей

Предвыборный штаб Владимира Путина оперативно проверяет поступающие сообщения о нарушениях при сборе подписей. Об этом заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, передает «РИА Новости». По его словам, большая часть из них — ложные и за ними стоит желание «каких-то сил» создать видимость нелегитимности.

​«Это желание каких-то сил сделать видимость нелегитимности на ровном месте. Но те случаи, которые подтверждаются, мы над ними работаем», — сообщил Кондрашов. Он заявил, что большая часть сообщений о нарушениях являются заведомо ложными «выдумками недоброжелателей». В то же время он признал, что около 200 подписей, которые были собраны в поддержку Путина на нескольких предприятиях Курганской области, были забракованы.

Об аннулировании подписей, собранных на Курганмашзаводе и заводе «Курганхиммаш», стало известно накануне. Подписи в нарушение закона собирались в рабочее время. Как сообщал «Коммерсантъ», на обоих предприятиях администрация собирала подписи централизованно. На «Курганхиммаше» для этого работников обязали принести с собой документы 11 января. На Курганмашзаводе массовый сбор подписей был запланирован на 12 января. О нарушениях стало известно из сообщения профсоюзов, после чего КПРФ направила в ЦИК жалобу. После этого штаб Путина забраковал собранные на предприятиях подписи. «Руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем», — заявил Кондрашев.

Для выдвижения в президенты Владимиру Путину необходимо предоставить в ЦИК не менее 300 тыс. подписей. 14 января сообщалось, что в поддержку действующего президента уже высказались порядка 700 тыс. человек. «Людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Президентский выборы запланированы на 18 марта.

