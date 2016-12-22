Пятеро пострадавших при драке в пермской школе прооперированы

Пятеро пострадавших при драке на ножах в пермской школе прооперированы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Двое прооперированы в краевой детской клинической больнице, трое — в городской клинической больнице №4. Среди них в том числе один из участников драки.

Поножовщина в пермской школе №127 произошла утром 15 января. Все началось с конфликта между двумя подростками — нынешним и бывшим учащимися. Другие школьники и учителя пытались разнять их. В результате ЧП пострадали 14 учеников и педагог.

Ранее сообщалось, что прооперирована пострадавшая учительница и двое учеников. В ГКБ №4 уточнили, что все они в тяжелом состоянии.