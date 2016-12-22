В Кремле ответили на жалобу Зюганова о «шельмовании» кандидата от КПРФ

Жалобу Геннадия Зюганова на «шельмование» на госканалах кандидата в президенты от КПРФ приняли к сведению в Кремле, отметив при этом, что Владимир Путин «никоим образом не может влиять на редакционную политику телеканалов»

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Российские государственные телеканалы независимы в вопросе собственной редакционной политики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В данном случае это, безусловно, можно воспринимать как [информацию] для сведения», — ответил Песков на вопрос журналистов о жалобе лидера КПРФ Геннадия Зюганова на «борьбу» с кандидатом от коммунистов Павлом Грудининым на «Первом канале» и ВГТРК. «Президент никоим образом не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов, об этом не может идти и речи», — пояснил он.

Пресс-секретарь добавил, что официальную жалобу, связанную с выборным процессом, «нужно адресовать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК)».

Накануне Зюганов направил телеграмму с жалобой президенту Владимиру Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой, а также руководителям «Первого канала» и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву соответственно. Лидер КПРФ заявил, что на телеканалах выходят передачи с «дискуссиями вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать», при этом коммунистам не предоставляют возможности ответить на критику. Зюганов счел это «контрпропагандой против одного из ключевых кандидатов», однако не назвал конкретных выпусков, в которых, по его мнению, «шельмовали» Грудинина.

Как писал ранее РБК, в эфире «Воскресного вечера» Владимира Соловьева от 14 января председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин говорил о «зарубежных счетах» Грудинина, о которых тот «забыл» сообщить. «Зато есть вопросы у людей: а что это за счета? Когда они там появились?» — вопрошал он. Президент Центра политических технологий Игорь Бунин в том же выпуске критиковал программу Грудинина. Одним из гостей передачи был политолог Аббас Галлямов, заявивший, что в студии «уделяют слишком много внимания» счетам Грудинина.

В «Воскресном времени» на «Первом канале» ведущий Валерий Фадеев рассказывал о «первом скандале» вокруг Грудинина. «Бизнесмен-садовод, выдвинутый коммунистами, в документах, которые он подал в ЦИК в конце декабря, не указал свои накопления за рубежом», — сказал ведущий. По его словам, на зарубежных счетах у кандидата от КПРФ якобы 5 млрд руб. Сам Грудинин появлялся в ток-шоу «Время покажет» на «Первом» и в передаче Соловьева на ВГТРК.

В декларации, поданной Грудининым в ЦИК, говорится, что тот заработал за шесть лет 157 млн руб., а на его счетах лежит 5,9 млн руб. Кандидат от КПРФ владеет почти 2 млн акций «Совхоза имени Ленина» и долей 4% в «ТТ Девелопмент». Впоследствии он отправил в комиссию дополнение, в котором сообщил, что у него около 14 млн руб. на счетах в банках и ценные бумаги Liechtensteinische Landesbank на более чем 20 млн руб.