Минфин предложил снять все ограничения по зарубежным счетам россиян

Министерство финансов предложило снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах россиян. Об этом на Гайдаровском форуме заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает корреспондент РБК.

«Назрела давно необходимость отменить и требования о репатриации валютной выручки, отменить учет за судьбой аванса по импорту, и кроме того, отменить любые ограничения по движению счетов граждан РФ — как [валютных] резидентов, так и [валютных] нерезидентов», — сказал он.

По его словам, такую инициативу Минфина поддерживают Минэкономразвития, ФТС и ФНС, однако Банк России «занимает более осторожную позицию». «Но мы полагаем, что репатриацию [валютной выручки] надо отменять, и надо отменять специальный режим, который действует по счетам российских граждан в иностранных кредитных ограничениях», — отметил Моисеев.

Вместо этого, как считает замминистра финансов, необходимо ввести определенную отчетность для юрлиц, которая заменит ныне существующие механизмы расчета и контроля состояния платежного баланса. Вместе с тем нужно будет «ввести ответственность за непредоставление отчетности и/или создание недостоверной отчетности», добавил он. По словам Моисеева, Министерство финансов уже подготовило соответствующий законопроект, сейчас он проходит согласование с ведомствами. «Я уверен, что мы добьемся в этом году успеха в этой части», — заключил он.

В декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал закон о смягчении валютного регулирования. В ноябре законопроект одобрила Госдума. Согласно документу, россиянам, которые находятся за границей более 183 дней в течение календарного года, больше не нужно отчитываться в налоговых органах и соблюдать ограничения по валютным операциям. Закон также разрешает ​зачислять деньги от проданных за рубежом транспортных средств и недвижимости на свои иностранные счета, минуя уполномоченные банки.