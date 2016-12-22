Японский телеканал ошибочно сообщил о запуске ракеты КНДР

Японский телеканал NHK на своем сайте ошибочно сообщил о запуске северокорейской баллистической ракеты. После того как ошибка была обнаружена, телеканал извинился перед аудиторией.

Сообщение было опубликовано на сайте около 18:55 по местному времени (12:55 мск). Также оно появилось в новостной ленте «Новости и предупреждения о стихийных бедствиях» NHK. Уже через пять минут сообщение было исправлено. «Нет подтвержденной информации о том, что Северная Корея запустила ракету и власти объявили эвакуацию. Мы приносим свои извинения», — говорится в исправленном сообщении телеканала.

Аналогичный случай произошел 13 января в американском штате Гавайи. Жителям островов были ошибочно разосланы СМС-оповещения о ракетной угрозе, в которых рекомендовалось «немедленно искать убежище». Позднее армия США опровергла наличие какой-либо угрозы. Причиной инцидента стала ошибка сотрудника ведомства по чрезвычайным ситуациям, который после этого был уволен.