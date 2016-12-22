Собранные на курганских заводах подписи в поддержку Путина аннулировали

В Курганской области аннулировали собранные на двух предприятиях подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Подписи в нарушение закона собирали в рабочее время, признали в избирательном штабе

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата из-за нарушений при их сборе на двух заводах в Курганской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

По его словам, руководство двух предприятий «без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время». Кондрашов отметил, что власти Курганской области также не были уведомлены об инициативе руководства предприятий.

Собеседник газеты в одном из региональных отделений партии заявил, что речь идет о заводах Курганмашзавод и Курганхиммаш. По его словам, представители КПРФ в Курганской области составили жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), так как на этих заводах сбор подписей за Путина проводили в рабочее время. «Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов», — указывалось в жалобе.