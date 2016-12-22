Собранные на курганских заводах подписи в поддержку Путина аннулировали

Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата из-за нарушений при их сборе на двух заводах в Курганской области. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.
По его словам, руководство двух предприятий «без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время». Кондрашов отметил, что власти Курганской области также не были уведомлены об инициативе руководства предприятий.
Собеседник газеты в одном из региональных отделений партии заявил, что речь идет о заводах Курганмашзавод и Курганхиммаш. По его словам, представители КПРФ в Курганской области составили жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), так как на этих заводах сбор подписей за Путина проводили в рабочее время. «Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов», — указывалось в жалобе.
сообщила, что за один день собрала 200 тыс. подписей в поддержку Путина. Кондрашов также уточнял, что сбор подписей продолжится несмотря на то, что их уже больше 500 тыс. По закону, кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тыс. подписей. Штаб начал сбор подписей за Путина еще 5 января. По закону ЦИК сможет принять не более 315 тыс. подписей за Путина.