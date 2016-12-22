Продававший опасный «жиросжигатель» сайт лишили домена

Прекращена работа сайта, продававшего опасное для здоровья вещество под видом препарата для сжигания жира DNP. Информация опубликована на сайте Роскомнадзора.

«На основании запроса Роскомнадзора доменное имя сайта разделегировано, он недоступен для посещения», — говорится в сообщении.

Как сообщали в Роспотребнадзоре, препарат содержит 2,4-динитрофенол (ДНФ). Это вещество не разрешено к обороту ни в качестве пищевого продукта, ни как спецпитание для спортсменов, лекарство, БАД или пищевая добавка. В ведомстве отметили, что это вещество используется при производстве красителей и не предназначено для приема внутрь.

О продаже опасного для жизни «жиросжигателя» Роспотребнадзор сообщил 13 января. В ведомстве попросили граждан не приобретать этот препарат, а при наличии уже купленного обратиться в территориальные органы ведомства.