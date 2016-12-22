Роспотребнадзор предупредил об опасном для здоровья жиросжигающем

В жиросжигающем средстве DNP содержится опасное для здоровья химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ). Об этом говорится в предупреждении на сайте Роспотребнадзора.

Соответствующее предупреждение агентство сделало после получения информации о причинении вреда жизни и здоровью потребителей этого средства в Великобритании «Указанный продукт в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки», — следует из сообщения Роспотребнадзора.

Агентство также сообщило, что данное средство рекламируется как «жиросжигатель» в социальных сетях, таких, как «ВКонтакте». ​«При этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь». — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор советует воздержаться от приема данного средства, при приобретении просит сообщать в ведомство и его территориальные органы. Агентство принимает меры по пресечению оборота «жиросжигателя».