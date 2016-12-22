Скворцова заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80%

За последние пять-семь лет потребление алкоголя в России удалось снизить на 80%. За пять лет на 22% снизилось употребление сигарет среди взрослых. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе делового завтрака на Гайдаровском форуме.

«Мы сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», — цитирует министра «Интерфакс». «Мы смогли снизить буквально за пять лет курение среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза. Пассивное курение снизили в 4,5 раза», — заявила Скворцова.

По ее словам, это стало возможно «благодаря самому продвинутому закону по борьбе с табакокурением».

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» начал действовать 1 июня 2013 года. Было запрещено курение в общественных местах — в помещениях образовательных, спортивных, культурных и медучреждениях, на детских площадках, пляжах, автозаправках, у входов в помещения аэропортов, вокзалов и портов. Также курить запретили в самолетах, в общественном транспорте, в подъездах жилых домов и в офисах. Спустя год заработала вторая часть антитабачного закона. Согласно ей, за нарушение закона предусматриваются штрафы до 90 тыс. руб. В конце июня 2014 года Роспотребнадзор запретил курить в пристройках заведений общепита — летних верандах, шатрах и др.

В июне 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает курить около подъездов. Курильщикам предлагалось запретить находиться ближе 10 м от входа в здание.

В ноябре 2017 года федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал рейтинг самых «трезвых» и самых «пьющих» регионов России. Самым «пьющим» регионом была признана Магаданская область, а самым «трезвым» — Чечня. Санкт-Петербург и Москва стали «более пьющими» по сравнению с 2016 годом. В том же месяце Минздрав предложил внести поправки в закон‎ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В нем магазинам, кафе, барам и ресторанам предлагается отказывать покупателям и клиентам в продаже алкоголя, если те находятся в пьяном состоянии.