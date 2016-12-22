Песков напомнил о других социологах в ответ на вопрос о Левада-центре

Помимо Левада-центра, который не станет публиковать данные предвыборных опросов, в России существуют и другие крупные социологические организации. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так Песков ответил на вопрос, сожалеют ли в Кремле о том, что одна из крупнейших в стране социологическая служб — Левада-центр — не будет публиковать данные предвыборных опросов из-за нового статуса иностранного агента.
«В данном случае речь идет о том, что предписано законом. Вы знаете, что есть и другие крупные организации, которые занимаются социологическими исследованиями. Левада-центр — крупная и авторитетная социологическая организация. Но, к сожалению, по закону иноагент и не может выполнять эту функцию», — сказал Песков.
Пресс-секретарь Левада-центра Карина Пипия еще в сентябре сообщила РБК о том, что центр не сможет провести опрос избирателей (экзитпол) на выборах президента из-за статуса иноагента. Тогда она допустила, что центр сможет замерить рейтинги накануне «периода тишины», а публиковать результаты будет уже после выборов.
16 января директор Левада-центра Лев Гудков подтвердил, что организация не будет публиковать данные социологических опросов о предстоящих выборах президента России. Согласно закону, иноагенты не могут каким-либо образом участвовать в выборах или референдумах, в противном случае им грозят штрафы и даже закрытие, объяснил Гудков.
Минюст включил Левада-центр в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, 5 сентября 2016 года. После объявления о включении центра в список иноагентов Гудков заявлял, что если организации не удастся оспорить это решение, ей, вероятно, придется прекратить свою деятельность.
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов тогда заявил, что для того, чтобы лишиться статуса иностранного агента, центру достаточно поменять статус с некоммерческой организации на коммерческую.