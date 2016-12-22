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Песков напомнил о других социологах в ответ на вопрос о Левада-центре
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Песков напомнил о других социологах в ответ на вопрос о Левада-центре
Политика, 13:20
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Песков напомнил о других социологах в ответ на вопрос о Левада-центре

Помимо Левада-центра, который не станет публиковать данные предвыборных опросов, в России существуют и другие крупные социологические организации. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос, сожалеют ли в Кремле о том, что одна из крупнейших в стране социологическая служб — Левада-центр — не будет публиковать данные предвыборных опросов из-за нового статуса иностранного агента.

​«В данном случае речь идет о том, что предписано законом. Вы знаете, что есть и другие крупные организации, которые занимаются социологическими исследованиями. Левада-центр — крупная и авторитетная социологическая организация. Но, к сожалению, по закону иноагент и не может выполнять эту функцию», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Левада-центра Карина Пипия еще в сентябре сообщила РБК о том, что центр не сможет провести опрос избирателей (экзитпол) на выборах президента из-за статуса иноагента. Тогда она допустила, что центр сможет замерить рейтинги накануне «периода тишины», а публиковать результаты будет уже после выборов.

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16 января директор Левада-центра Лев Гудков подтвердил, что организация не будет публиковать данные социологических опросов о предстоящих выборах президента России. Согласно закону, иноагенты не могут каким-либо образом участвовать в выборах или референдумах, в противном случае им грозят штрафы и даже закрытие, объяснил Гудков.

Минюст включил Левада-центр в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, 5 сентября 2016 года. После объявления о включении центра в список иноагентов Гудков заявлял, что если организации не удастся оспорить это решение, ей, вероятно, придется прекратить свою деятельность.

​Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов тогда заявил, что для того, чтобы лишиться статуса иностранного агента, центру достаточно поменять статус с некоммерческой организации на коммерческую.

Теги: Левада-центр , Кремль
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