Левада-центр не будет публиковать данные опросов о президентских выборах

Левада-центр с началом президентской кампании, которая стартовала 18 декабря, перестал публиковать данные опросов о выборах президента. Об этом газете «Ведомости» сообщил директор центра Лев Гудков.
Глава центра пояснил, что сами опросы будут проводиться, но результаты публиковаться не будут. По его словам, это связано с тем, что Левада-центр был признан иностранным агентом. По избирательному законодательству, такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, в противном случае им грозят штрафы и даже закрытие, объяснил Гудков.
В сентябре пресс-секретарь Левада-центра Карина Пипия говорила РБК, что по той же причине центр не сможет провести опрос избирателей (экзитпол) на выборах президента. «Возможно, Левада-центр замерит рейтинги кандидатов накануне «периода тишины» и даст результаты уже после президентских выборов», — допускала тогда она.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу «Ведомостей» прокомментировать отношение Кремля к отсутствию на выборах опросов Левада-центра сообщил лишь, что для анализа электоральных данных «используются данные существующих центров».
Минюст России включил Левада-центр в реестр НКО-иноагентов в начале сентября 2016 года, во время кампании по выборам в Госдуму.