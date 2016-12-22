Пострадавшая при резне в пермской школе учительница пришла в себя

Пострадавшая в результате нападения с ножом в школе № 127 в Перми учительница пришла в сознание, передает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача городской клинической больницы № 4 (ГКБ № 4) Андрея Ронзина.

«Женщина пришла в себя, она в сознании, но еще на искусственной вентиляции (легких). Все понимает», — заявил он.

По словам Ронзина, двое пострадавших подростков, находящихся в ГКБ № 4, переведены из реанимации в стационар. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Источники в ГУ МЧС и главке МВД по Пермскому краю рассказали РБК о состоянии других пострадавших, которые были госпитализированы в краевую Детскую клиническую больницу. По их данным, у 10-летнего мальчика состояние тяжелое. Он находится в реанимации, однако у него наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет.

Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. Среди них: один 12-летний, двое 10-летних и пятеро 11-летних детей.

Драка с применением ножей между двумя подростками произошла в пермской школе № 127 утром 15 января. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет. Зачинщикам драки по 16 лет. В результате инцидента пострадали 15 человек — учительница и 14 детей. Пятеро пострадавших, среди которых оказался и зачинщик драки, были прооперированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По словам информированного источника «Интерфакс», СК рассматривает две версии ЧП в пермской школе. Первая версия — это была драка между двумя 16-летними подростками, которую пытались разнять, вторая — спланированное нападение подростков на учащихся четвертого класса.