Борис Джонсон заявил о «невиданной с начала атомной эпохи» угрозе КНДР

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что «мир с самого начала атомной эпохи» не сталкивался с такой серьезной угрозой, которую сейчас представляет КНДР. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.
«Его [лидера КНДР Ким Чен Ына] зарождающаяся способность запустить ядерную межконтинентальную баллистическую ракету — это угроза, какой мир не знал с самого начала атомной эпохи», — сказал Джонсон. По его словам, нельзя игнорировать тот факт, что Северная Корея как «государство-изгой» может прибегнуть к «ядерному шантажу». «В конце концов, люди, которые действительно могут решить эту проблему [вокруг КНДР], — это китайцы», — подчеркнул министр. Джонсон также отметил, что разделяет подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона к ядерной проблеме КНДР.В середине декабря Тиллерсон заявил о готовности США провести переговоры с КНДР без предварительных условий. Однако позднее он отметил, что диалог состоится при условии, если Пхеньян прекратит ракетные испытания. Северная Корея ответила отказом на предложение Штатов.