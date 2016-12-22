СМИ узнали о плане по эвакуации японцев из Южной Кореи при войне с КНДР

В Токио разрабатывают план по эвакуации граждан Японии с территории Южной Кореи в случае военного конфликта с КНДР. Об этом сообщает газета Yomiuru со ссылкой на источники в японском правительстве.
По словам собеседников газеты, в случае, если аэропорты нельзя будет использовать, японцев экстренно эвакуируют в южнокорейский порт Пусан на юге республики. Оттуда военные корабли Японии и США доставят гражданских на остров Цусима в префектуре Нагасаки, находящийся в 50 км от Пусана. Там эвакуированных разместят в специально оборудованных лагерях, где они проведут один-два дня. Затем японские суда вывезут людей на юго-западный остров Кюсю в префектуре Фукуока.
В правительстве подчеркнули, что также готовы эвакуировать находящихся в Южной Корее граждан США. Сейчас должностные лица японского правительства проводят полевые выезды на Цусиму и оценивают количество людей, которых можно будет разместить на острове. Токио также намерено возвести необходимую для эвакуации инфраструктуру на Цусиме.
В конце декабря стало известно, что Совет национальной безопасности Японии рассматривает четыре сценария начала войны на Корейском полуострове. В них входят случайный военный конфликт Южной Кореи и КНДР, превентивный удар США по Северной Корее, вторжение северокорейских войск на территорию Республики Корея и ракетный удар Пхеньяна по Токио. Минобороны Японии также задействовано в разработке возможных сценариев начала войны.
заявила о том, что планирует наращивать военную мощь и будет и дальше развивать свою ядерную программу. Власти КНДР считают, что это будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются «ядерная угроза и запугивание со стороны США и их союзников».