Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,86 58,17 EUR Нал. 70,16 69,18 USD Бирж. 57,63 +0,13 EUR Бирж. 69,25 +0,60 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 +0,01 BTC/USD Бирж. 12703,27 -1626,71 MOEX 2109,74 +0,33% RTS 1154,43 +0,33% Brent 66,62 +0,63% DJIA 24719,22 -0,48% Nasdaq 6903,39 -0,67% FTSE 7687,77 +0,85%
Японские СМИ описали четыре сценария войны на Корейском полуострове
Лента новостей
Японские СМИ описали четыре сценария войны на Корейском полуострове 12:22, Политика Санкции, ВВП и технологии: главные прогнозы экспертов на 2018 год 12:16, Общество Nike преждевременно объявила о переходе в «Барселону» лидера «Ливерпуля» 11:29, Спорт В США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад 11:14, Общество «Ювентус» установил новый рекорд чемпионата Италии 11:12, Спорт Генератор идей для подарков 10:55, РБК и ЦУМ Минфин удалил данные о зарплатах министров 10:47, Экономика Нурмагомедов выиграл у Барбозы и вызвал на бой Макгрегора 10:26, Спорт Трамп заявил об освобождении коалицией 100% территории ИГ 10:15, Политика Москвичей предупредили о сильном тумане в последний день года 09:21, Общество Гид по самым интересным площадкам главного зимнего фестиваля Москвы 09:00, РБК и «Путешествие в Рождество» В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6 08:37, Общество Подозреваемого в стрельбе около Красной площади задержали на Новой Риге 07:57, Общество Трамп объяснил свои посты в социальных сетях 07:48, Политика На западе Украины от отравления погибла семья из шести человек 07:37, Общество В Красноярском крае в результате ДТП погиб один человек 06:48, Общество Закат эры ПК: причины и следствия 06:45, РБК и Samsung В Приамурье мужчина с ножом ранил полицейского 06:41, Общество В Приморском крае мужчина зарезал двух человек 06:32, Общество В Австралии в результате ДТП погиб гражданин Южной Кореи 05:58, Общество Один человек погиб при минометном обстреле лагеря беженцев в Сирии 05:05, Политика Неизвестный Диор: тайное увлечение легендарного модельера 04:32, РБК и Dior В Москве при пожаре в многоэтажном доме пострадал один человек 04:31, Общество В США вандалы разрушили 50 ульев стоимостью $50 тыс. 04:05, Общество В Приморье при взрыве водонагревателя в детском приюте пострадала женщина 03:38, Общество В сирийской Ракке обнаружили два массовых захоронения жертв боевиков ИГ 02:57, Общество Жертвами пожара в Ивано-Франковске стали четверо детей 02:37, Общество Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы 02:09, Общество
Японские СМИ описали четыре сценария войны на Корейском полуострове
Политика, 12:22
0
Японские СМИ описали четыре сценария войны на Корейском полуострове
По данным японского агентства Kyodo, правительство страны изучает четыре варианта начала войны на Корейском полуострове, а также прорабатывает варианты ответа японских Сил самообороны
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Правительство Японии начало разработку вариантов ответа Сил самообороны на военный конфликт на Корейском полуострове. Об этом сообщает Japantimes со ссылкой на информацию агентства Kyodo.

По данным источников агентства, Совет национальной безопасности изучает четыре сценария начала войны на полуострове, включая случайное военное столкновение Вооруженных сил обеих стран, превентивный удар США по КНДР, вторжение армии Северной Кореи на территорию Южной Кореи и удар северокорейской ракеты по Японии.

Стратегическим планированием уже занимаются в Минобороны и других министерствах, но привлечение Совета нацбезопасности, который возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, должно вывести обсуждение на новый уровень, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Совет нацбезопасности Японии 21 декабря провел заседание, на котором участники совещания пришли к решению провести симуляцию сценариев войны, отмечает Kyodo. Также обсуждалась возможность увеличения американского контингента.

Северная Корея регулярно проводит испытания баллистических ракет. Последнюю ракету северокорейцы запустили в ноябре 2017 года, причем обломки ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии. По утверждению Пхеньяна, последняя запущенная ракета способна долететь до любой части США.

Вашингтон отвечает на ракетные пуски новыми санкциями. 26 декабря Вашингтон внес в санкционные списки заместителя руководителя отдела военной промышленности и первого заместителя руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи. США считают их ответственными за развитие северокорейской ядерной программы. ООН ввела новые санкции против КНДР 22 декабря, они направлены на ограничения экономических связей Пхеньяна с другими странами.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Япония , США , КНДР
Главное
Минфин удалил данные о зарплатах министров Экономика
Материалы по теме
МИД ответил на обвинения в поставках нефти в КНДР вопреки санкциям Политика
КНДР заявила о планах продолжить наращивание ядерной мощи в 2018 году Политика
Южная Корея задержала поставлявший нефть КНДР гонконгский танкер Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.