Японские СМИ описали четыре сценария войны на Корейском полуострове

По данным японского агентства Kyodo, правительство страны изучает четыре варианта начала войны на Корейском полуострове, а также прорабатывает варианты ответа японских Сил самообороны

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Правительство Японии начало разработку вариантов ответа Сил самообороны на военный конфликт на Корейском полуострове. Об этом сообщает Japantimes со ссылкой на информацию агентства Kyodo.

По данным источников агентства, Совет национальной безопасности изучает четыре сценария начала войны на полуострове, включая случайное военное столкновение Вооруженных сил обеих стран, превентивный удар США по КНДР, вторжение армии Северной Кореи на территорию Южной Кореи и удар северокорейской ракеты по Японии.

Стратегическим планированием уже занимаются в Минобороны и других министерствах, но привлечение Совета нацбезопасности, который возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ, должно вывести обсуждение на новый уровень, сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Совет нацбезопасности Японии 21 декабря провел заседание, на котором участники совещания пришли к решению провести симуляцию сценариев войны, отмечает Kyodo. Также обсуждалась возможность увеличения американского контингента.

Северная Корея регулярно проводит испытания баллистических ракет. Последнюю ракету северокорейцы запустили в ноябре 2017 года, причем обломки ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии. По утверждению Пхеньяна, последняя запущенная ракета способна долететь до любой части США.

Вашингтон отвечает на ракетные пуски новыми санкциями. 26 декабря Вашингтон внес в санкционные списки заместителя руководителя отдела военной промышленности и первого заместителя руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи. США считают их ответственными за развитие северокорейской ядерной программы. ООН ввела новые санкции против КНДР 22 декабря, они направлены на ограничения экономических связей Пхеньяна с другими странами.