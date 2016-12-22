Полиция Греции применила против протестующих слезоточивый газ

Греческая полиция применила слезоточивый газ против протестующих у здания парламента в Афинах. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, сейчас у парламента находится более 10 тыс. человек, некоторые из демонстрантов стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни.

Забастовка в Афинах началась днем 15 января в знак протеста против реформ правительства страны. В рамках протеста большая часть транспорта в греческой столице, включая метро, прекратила работать. Также в забастовке приняли участие медики, сотрудники судов и прокуратуры. Ростуризм предупредил россиян о протестах в Афинах.

Накануне в Греции также прошла всеобщая суточная забастовка. Граждане были недовольны сокращениями зарплат и пенсий, ростом безработицы и социального неравенства. Такие меры экономии были введены греческим правительством для получения помощи от международных кредиторов.