Ростуризм предупредил россиян о забастовках в Греции

Из-за забастовки работников транспорта в Греции Ростуризм выпустил предупреждение для российских путешественников. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

​«15 января в Афинах запланированы забастовки работников общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений, а также протестные антиправительственные акции. Возможна приостановка работы метрополитена, троллейбусов и трамваев, паромного сообщения с островами», — сообщили в Ростуризме.

Забастовка в Афинах была объявлена в знак протеста против реформ, проводимых правительством страны. На день работу прекращает большая часть транспорта столицы Греции, в том числе метро. Часть маршрутов будет дублирована автобусами, сообщает местный телеканал Skai.

О забастовке также объявили работники государственных медучреждений. Сотрудники судов и прокуратуры приостановили свою работу на три часа, с 9:00 до 12:00.

Предыдущая всеобщая суточная забастовка прошла в Греции 14 декабря. Недовольство граждан вызвано сокращениями зарплат и пенсий, ростом безработицы и социального неравенства. Причиной подобного положения стали меры экономии, которые были введены Афинами в обмен на помощь от международных кредиторов.