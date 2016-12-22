В Греции началась всеобщая забастовка

В Греции началась суточная всеобщая забастовка. На работу, в частности, не вышли сотрудники государственных и частных компаний, сообщает Reuters. Протестующие недовольны мерами экономии, которые греческое правительство ввело для получения помощи от международных кредиторов.

Не работает общественный транспорт. В Афинах с увеличенными интервалами работает метро. Железнодорожное сообщение прервано на 24 часа. Не работают моряки: в портах остаются пришвартованными паромы — основное средство передвижения между греческими островами. В аэропортах отменены некоторые рейсы.

Закрыты учебные заведения. В больницах оказывают только экстренную помощь.

Сотрудники СМИ также присоединились к забастовке. На телевидении сутки не будут выходить выпуски новостей. Каналы транслируют старые передачи.

Протестующие недовольны сокращениями зарплат и пенсий, ростом безработицы и социального неравенства.

В мае парламент Греции утвердил новые меры жесткой экономии, которые, в частности, предусматривают сокращение в течение трех последующих лет зарплат и пенсий, а также уменьшение социальных пособий и повышение налогов.

В июне Еврокомиссия согласовала выделение Греции транша на €8,5 млрд. В июле МВФ одобрил выделение Греции $1,8 млрд в рамках программы экономической помощи.