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Кузнецова раскритиковала «хаотичные» действия сотрудников школы в Перми
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Кузнецова раскритиковала «хаотичные» действия сотрудников школы в Перми
Общество, 15 янв, 22:03
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Кузнецова раскритиковала «хаотичные» действия сотрудников школы в Перми

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова называла «хаотичными» и «нелогичными» действия сотрудников школы в Перми, где в результате драки на ножах между школьниками пострадали 15 человек. Об этом омбудсмен заявила на пресс-конференции, передает «РИА Новости».

По словам Кузнецовой, после драки некоторые дети побежали в медпункт и в больницу, а вход в школу, по их рассказам, остался неконтролируемым. «Вызывает вопросы отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях», — сказала Кузнецова.

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Детский омбудсмен отметила, что навыки поведения в экстренных случаях должны быть отработаны «на автоматическом уровне». Кузнецова заметила, что необходимо «засучить рукава» и принять меры, которые изменят «сам подход к воспитанию детей».

Драка на ножах: что случилось в школе в Перми
Общество

Драка на ножах между подростками произошла в пермской школе №127 в понедельник, 15 января. Как рассказали в Следственном комитете, ее спровоцировал конфликт между 16-летними подростками, один из которых учится в этой школе, а другой учился раньше. Дерущихся попытались разнять ученики и преподаватель, но были ранены. Среди пострадавших 14 учеников и педагог.

Драка вооруженных ножами школьников в Перми. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Кузнецова сообщила, что один из дерущихся состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и «в отношении него было много вопросов». Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что рассматриваются две версии произошедшего. Первая — драка между двумя 16-летними подростками, а вторая — спланированное нападение подростков на учеников четвертого класса.

Конфликты с применением оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в их сторону. Был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию». 

18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девушкой. 

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. При этом устройство было украдено у другого школьника. 

5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и начал бросать взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замечания учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) и опоздания на урок. 

1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей были обнаружены тела студента 3-го курса Андрея Емельянникова и 44-летнего преподавателя ОБЖ. Емельянников убил учителя, после чего опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свои фото и снимки сразу после преступления, а затем совершил суицид. 

29 ноября 2017 года в ходе ссоры в школе подмосковного Высоковска один из учеников достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника. В качестве причины такого поступка назывались постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего. 

Теги: драка , Школа , Анна Кузнецова
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