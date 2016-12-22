Кузнецова раскритиковала «хаотичные» действия сотрудников школы в Перми

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова называла «хаотичными» и «нелогичными» действия сотрудников школы в Перми, где в результате драки на ножах между школьниками пострадали 15 человек. Об этом омбудсмен заявила на пресс-конференции, передает «РИА Новости».
По словам Кузнецовой, после драки некоторые дети побежали в медпункт и в больницу, а вход в школу, по их рассказам, остался неконтролируемым. «Вызывает вопросы отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях», — сказала Кузнецова.
Детский омбудсмен отметила, что навыки поведения в экстренных случаях должны быть отработаны «на автоматическом уровне». Кузнецова заметила, что необходимо «засучить рукава» и принять меры, которые изменят «сам подход к воспитанию детей».
Драка на ножах между подростками произошла в пермской школе №127 в понедельник, 15 января. Как рассказали в Следственном комитете, ее спровоцировал конфликт между 16-летними подростками, один из которых учится в этой школе, а другой учился раньше. Дерущихся попытались разнять ученики и преподаватель, но были ранены. Среди пострадавших 14 учеников и педагог.
Кузнецова сообщила, что один из дерущихся состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и «в отношении него было много вопросов». Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что рассматриваются две версии произошедшего. Первая — драка между двумя 16-летними подростками, а вторая — спланированное нападение подростков на учеников четвертого класса.
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