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Пострадавших в драке на ножах в пермской школе прооперировали
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Пострадавших в драке на ножах в пермской школе прооперировали
Общество, 12:42
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Пострадавших в драке на ножах в пермской школе прооперировали

Троих госпитализированных после драки на ножах в школе №127 в Перми прооперировали, они находятся в реанимации. Об этом РБК сообщил главный врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин.

«В ГКБ №4 поступили трое граждан, пострадавших в результате инцидента в школе №127. Все прооперированы, состояние у всех тяжелое. Находятся в реанимации», — сказал он.

Как уточнили ТАСС в ГКБ №4, самое тяжелое ранение получила учительница, которая пыталась остановить зачинщиков драки, у нее большая кровопотеря. «Самая тяжелая — женщина [педагог], операция закончилась, восполняется кровопотеря. Операции подростков также закончились, у одного ранение сонной артерии, у другого — яремной вены. Все зашито, они в отделении реанимации», — сообщили в больнице.

Всего в результате драки, по последним данным, пострадали 15 человек, в том числе 14 детей. 12 из них получили легкие ранения.

Драка произошла в пермской школе №127 утром 15 января. Зачинщики драки — учащийся школы и ее выпускник — использовали ножи. Остановить их попытались другие школьники и учительница, получившие ранения.

Драка вооруженных ножами школьников в Перми. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Драка на ножах: что случилось в школе в Перми
Общество

Один из предполагаемых зачинщиков — Лев, он выпустился из школы №127 после девятого класса и поступил в колледж. Как сообщили РБК в ГБПОУ «Пермский политехнический колледж имени Н.Г.Славянова», он находится на учете в психоневрологическом диспансере. Друзья Льва охарактеризовали его как малообщительного, но «адекватного» молодого человека. На его странице в социальной сети размещены видео, посвященные массовым убийствам в школах, в том числе стрельбе в американской школе «Колумбайн» в 1999 году.

Конфликты с применением оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в их сторону. Был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию». 

18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девушкой. 

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. При этом устройство было украдено у другого школьника. 

5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 подмосковного города Ивантеевка, 15-летний Михаил П. во время урока информатики ударил учительницу кухонным топориком, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия по одноклассникам и начал бросать взрывпакеты. В результате четыре человека пострадали. Инциденту предшествовали замечания учительницы Михаилу по поводу его внешнего вида (он пришел в класс в плаще и в берцах) и опоздания на урок. 

1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей были обнаружены тела студента 3-го курса Андрея Емельянникова и 44-летнего преподавателя ОБЖ. Емельянников убил учителя, после чего опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свои фото и снимки сразу после преступления, а затем совершил суицид. 

29 ноября 2017 года в ходе ссоры в школе подмосковного Высоковска один из учеников достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника. В качестве причины такого поступка назывались постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего. 

Теги: драка , Пермь
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Опубликовано видео задержания зачинщика драки на ножах в Перми Общество
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