Пострадавших в драке на ножах в пермской школе прооперировали

Троих госпитализированных после драки на ножах в школе №127 в Перми прооперировали, они находятся в реанимации. Об этом РБК сообщил главный врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин.

«В ГКБ №4 поступили трое граждан, пострадавших в результате инцидента в школе №127. Все прооперированы, состояние у всех тяжелое. Находятся в реанимации», — сказал он.

Как уточнили ТАСС в ГКБ №4, самое тяжелое ранение получила учительница, которая пыталась остановить зачинщиков драки, у нее большая кровопотеря. «Самая тяжелая — женщина [педагог], операция закончилась, восполняется кровопотеря. Операции подростков также закончились, у одного ранение сонной артерии, у другого — яремной вены. Все зашито, они в отделении реанимации», — сообщили в больнице.

Всего в результате драки, по последним данным, пострадали 15 человек, в том числе 14 детей. 12 из них получили легкие ранения.

Драка произошла в пермской школе №127 утром 15 января. Зачинщики драки — учащийся школы и ее выпускник — использовали ножи. Остановить их попытались другие школьники и учительница, получившие ранения.

Один из предполагаемых зачинщиков — Лев, он выпустился из школы №127 после девятого класса и поступил в колледж. Как сообщили РБК в ГБПОУ «Пермский политехнический колледж имени Н.Г.Славянова», он находится на учете в психоневрологическом диспансере. Друзья Льва охарактеризовали его как малообщительного, но «адекватного» молодого человека. На его странице в социальной сети размещены видео, посвященные массовым убийствам в школах, в том числе стрельбе в американской школе «Колумбайн» в 1999 году.