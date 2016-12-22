Опубликовано видео задержания зачинщика драки на ножах в Перми

Один из предполагаемых зачинщиков драки с применением холодного оружия в пермской школе № 127 был задержан, видео задержания опубликовано агентством Ruptly.
На кадрах видно, как полиция выводит из школы подростка со скованными за спиной руками, после чего его проводят к автомобилю скорой помощи и помогают лечь на носилки. Одновременно школу покидают ученики.
Драка с применением холодного оружия в пермской школе № 127 произошла утром 15 января.
По данным Следственного комитета, началось все с конфликта двух подростков — нынешнего и бывшего ученика той же школы. Драке пытались помешать находившиеся там педагоги и другие ученики. Подозреваемые задержаны, сообщило региональное МВД. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.
В результате происшествия пострадали 15 человек — 14 учеников и преподаватель, сообщал региональный Минздрав, 12 были госпитализированы.
По данным РБК, в пермской городской клинической больнице № 4 в тяжелом состоянии находится преподаватель Наталья Шагунина, получившая резаные раны шеи и груди, а также 16-летний подросток, который получил резаные раны шеи.
В ту же больницу госпитализирован другой 16-летний подросток, ему также поставлен диагноз «резаные раны шеи», однако его состояние оценивается как средней тяжести.
Всего на момент нападения в здании школы находились 743 человека, в том числе 698 детей и 45 взрослых, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.
Один из зачинщиков драки состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщало МВД.
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